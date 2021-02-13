Ценности
 
Последние новости
США оказались обеспокоены выводами ВОЗ о происхождении коронавируса
Московских водителей решили согреть и накормить 
Пойман торговавший персональными данными россиян хакер
Власти Москвы назвали срок очистки города от снега
Раскрыт способ защитить «Северный поток-2» от санкций США
Назван виновник неудач сборной России по биатлону на чемпионате мира
Украине предсказали потерю Донбасса за два месяца
Умер известный актер из сериала «След»
The Independent извинилась перед российским миллиардером Абрамовичем
Новости партнеров
Прослушать новость

Сенатор США случайно явилась на слушания по импичменту Трампу в разных туфлях

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @SenTinaSmith

Сенатор США Тина Смит случайно явилась на слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу в разных туфлях. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Смит опубликовала фото своей обуви, на котором видно, что одна туфля золотого цвета, а другая — серого. «Думаю, этим утром у меня в голове было много всего», — отметила сенатор.

Ранее адвокат экс-главы государства Майкл ван дер Вин заявил, что цель импичмента Трампу — не допустить возможности его участия в президентских выборах в 2024 году. По мнению юриста, действия находящейся у власти партии направлены не лично против бывшего президента, а против миллионов избирателей, поддерживающих его.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На процесс по импичменту Трампа разрешили вызов свидетелей
Адвокат Трампа рассказал о цели импичмента
Байден высказался о процессе импичмента Трампу
Ценности
Ценности00:04 4 января

«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»

Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
14:2710 февраля

Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных

22:02 8 февраля

Рэперша прошлась по улицам в прозрачных лосинах и удивила фанатов

20:28 8 февраля

Louis Vuitton перепутал флаги стран и опозорился в сети

Ценности00:0129 ноября 2020
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»

Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
19:28 8 февраля

Молодежь массово избавилась от узких джинсов и вызвала гнев взрослых

18:34 8 февраля

Героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала

17:46 8 февраля

Названы самые ненавистные женщинам и мужчинам подарки на День всех влюбленных

Ценности00:0226 ноября 2020
Кит Флинт

«Удовольствие от боли — порочно»

Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
16:23 8 февраля

Хирург перечислил возможные пластические операции на лице Оксаны Самойловой

15:30 8 февраля

Женщина получила в подарок пальто, нашла в нем ключи от Audi и расстроилась

14:26 8 февраля

Россиянин решил продать редкую позолоченную книгу за 10 миллионов рублей

Россия
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Все материалы
Мир
Байден призвал американцев носить маски весь год
ВОЗ рассказала о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Американец позвонил в полицию с угрозой убить Байдена и был арестован
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
Президента обвинили в попытке узурпации власти
Жительницы города Шуша в подвале во время воздушной тревоги«Дети не должны это видеть»
Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер
Все материалы
Экономика
Строительство «Северного потока-2» остановили
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Мишустин вслед за Путиным возмутился формальным ростом зарплат
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
«Роснефть» в 2020 году сохранила лидерство по добыче жидких углеводородов
Витаминное голодание
Почему запретили мобильное приложение iHerb
ЦБ сохранил ключевую ставку
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге целовавшего восьмиклассницу учителя отправили под домашний арест
Второе заседание по делу о клевете Навального на ветерана затянулось на 11 часов
Подсудимый хамил судье и свидетелям, прокурор не могла сдержать слез: что происходило в зале суда
Навальный в суде вновь отказался извиняться перед ветераном
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Суд по делу Навального о клевете в адрес ветерана перенесли
Похитивший средства на позитивный имидж Дагестана выдан России
«Клиенты просят секса в долг»
Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
Боец UFC потерял сознание после взвешивания
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Глава UFC высказался о третьем бое Макгрегора и Порье
Прервать полет
«Тоттенхэм» пытается остановить «Сити», «Лестер» бьется с «Ливерпулем» — интриги тура АПЛ
Телефоны Марадоны проверят в рамках расследования его смерти
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Глава UFC обратился к Нурмагомедову
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярное приложение заразило смартфоны миллионов пользователей
«Создавался совсем не для эротики»
 
Ведущую «Слабого звена» разочаровали пришедшие к ней на шоу комики
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Российский блогер выбежал на поле в США и развеселил зрителей
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Определен самый популярный способ мошенничества в интернете
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог располнела и рассказала о похудении на 33 килограмма за 12 месяцев
Женщина сбросила 100 килограммов и столкнулась с неожиданной проблемой
Женщина притворилась больной раком, собрала миллионы рублей и попала в тюрьму
«Он преступник, но у него много других достоинств»
Как наглый вор украл часы французской королевы и более 20 лет водил за нос полицию и Моссад
Похороненную заживо религиозную женщину успели спасти полицейские
«Если ты не моя, значит, ничья»
Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
Все материалы
Stellantis запатентовал название для электрического внедорожника
Что умеет летающая машина из России?
Видео: 200 км/ч без пробок и посадка на обычную парковку у магазина — пробуем в полете
Lexus готовится показать сразу три «заряженных» модели
Ностальгия без боли: тест Lada Niva Travel
Семейная сага про «Ниву»: по Жигулевским горам на обновленной Ниве Travel, которая снова Lada
Mercedes-Benz сократит модельную линейку по просьбе дилеров
Новый Renault Duster для России во всех подробностях
Интерьер от Арканы, турбомотор, множество новых опций и другие детали о новом Дастере
Рассекречена дата премьеры новой версии Porsche 911
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы