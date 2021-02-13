Сенатор США случайно явилась на слушания по импичменту Трампу в разных туфлях

Сенатор США Тина Смит случайно явилась на слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу в разных туфлях. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Смит опубликовала фото своей обуви, на котором видно, что одна туфля золотого цвета, а другая — серого. «Думаю, этим утром у меня в голове было много всего», — отметила сенатор.

Ранее адвокат экс-главы государства Майкл ван дер Вин заявил, что цель импичмента Трампу — не допустить возможности его участия в президентских выборах в 2024 году. По мнению юриста, действия находящейся у власти партии направлены не лично против бывшего президента, а против миллионов избирателей, поддерживающих его.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.