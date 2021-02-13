На процесс по импичменту Трампа разрешили вызов свидетелей

Сенат США разрешил вызов свидетелей на процесс по импичменту бывшему президенту страны Дональду Трампу, передает CNN, ведущий прямую трансляцию с возобновленных слушаний по делу.

За это решение проголосовали 55 сенаторов, против — 45. Кто именно станет свидетелями будет решаться на отдельных голосованиях. Предполагается, что обвинители захотят видеть в этой роли члена Палаты представителей от Республиканской партии Джейми Эрреру-Батлер.

Вызов свидетелей на процесс может отодвинуть разбирательство, пишет издание.

Ранее многие американцы заявили, что бывшему президенту США Дональду Трампу следовало бы прекратить участие в политической жизни страны. 54 процента респондентов захотели окончательного ухода Трампа из политики. Такой шаг одобрил бы 81 процент опрошенных из числа демократов, 26 процентов республиканцев, а также 47 процентов участников исследования, которые не поддерживают указанные партии.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.