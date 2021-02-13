Американцы захотели окончательного ухода Трампа из политики

Многие американцы заявили, что бывшему президенту США Дональду Трампу следовало бы прекратить участие в политической жизни страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CNBC.

Так, 54 процента респондента захотели окончательного ухода Трампа из политики. Такой шаг одобрил бы 81 процент опрошенных из числа демократов, 26 процентов республиканцев, а также 47 процентов участников исследования, которые не поддерживают указанные партии.

При этом 74 процента респондентов из числа республиканцев надеятся, что Трамп продолжит активное участие в политической жизни страны, а 48 процентов опрошенных сторонников Республиканской партии хотели бы, чтобы Трамп «оставался ее главой».

Ранее опрос показал, что большинство граждан США не считают, что Америка стала «снова великой» после президентства Дональда Трампа. Так, 57 процентов респондентов заявили, что за прошедшие четыре года Трамп так и не выполнил свой главный предвыборный лозунг — «Сделаем Америку снова великой». При этом лишь 39 процентов опрошенных заявили, что ему удалось достичь поставленной цели.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.