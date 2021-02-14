Трамп назвал несостоявшийся процесс импичмента «величайший охотой на ведьм»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал несостоявшийся процесс импичмента еще одной из стадий «величайшей охоты на ведьм» в истории страны. Об этом сообщает Boston Herald со ссылкой на письменное заявление экс-главы государства.

Трамп отметил, что еще ни одному президенту США не приходилось проходить через подобное. Он также пообещал, что в ближайшие месяцы представит жителям страны «концепцию яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки». Бывший американский лидер подчеркнул, что «продолжит путь к величию США».

Ранее Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках импичмента. За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринималась в США впервые.