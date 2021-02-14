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Стало известно о переживаниях Трампа по поводу импичмента

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: JIM BOURG / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в течение двух последних недель переживал по поводу процесса по импичменту и его исхода. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По данным американского издания, с тех пор как в конце прошлого месяца Трамп покинул Белый дом, он вел себя очень тихо. Его молчание и тихое поведение многие связали именно с переживаниями об импичменте. Близкий помощник Трампа также подтвердил, что бывший президент в личных беседах выражал обеспокоенность данным процессом.

Ранее Трамп назвал несостоявшийся процесс импичмента еще одной из стадий «величайшей охоты на ведьм» в истории страны. Бывший американский лидер отметил, что еще ни одному президенту США не приходилось проходить через подобное.

13 февраля Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента в рамках импичмента. За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринималась в США впервые.

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