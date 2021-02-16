Анонсировано возвращение Трампа в политическую жизнь США

Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить участие в политической жизни страны. Его возвращение после дела об импичменте анонсировало агентство Associated Press.

По его данным, Трамп готовится к следующему жизненному этапу после пребывания на посту президента и ищет способы восстановить свою власть. Первым шагом для бывшего американского лидера станут интервью дружественным республиканцу СМИ. «Я полагаю, что вы, вероятно, в ближайшее дни будете слышать о нем гораздо больше», — подчеркнул помощник Трампа Джейсон Миллер.

Отмечается, что бывший глава государства обсуждал с политическими консультантами возможность помочь республиканцам в попытках взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп также сосредоточен на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент.

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Ранее сообщалось, что Трамп в течение двух последних недель переживал по поводу процесса по импичменту и его исхода. С тех пор как в конце прошлого месяца бывший президент покинул Белый дом, он вел себя очень тихо. Его молчание и тихое поведение многие связали именно с переживаниями об импичменте. Близкий помощник Трампа также подтвердил, что бывший президент в личных беседах выражал обеспокоенность данным процессом.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов. Сенат оправдал бывшего президента.