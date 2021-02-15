Названы способы демократов убрать Трампа из политики

У демократов осталось не так много способов убрать бывшего президента Дональда Трампа из политики, однако активная деятельность политика может пойти лишь на пользу его оппонентам. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился профессор Биркбека (Лондонский университет) Роб Сингх.

Единственной опцией, которая осталась у демократов в Конгрессе США, Сингх назвал резолюцию с порицанием бывшего президента. Он напомнил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уже исключила такую меру. «Вполне вероятно, что они попытаются создать двухпартийную комиссию — по образцу комиссии 9/11 — для расследования беспорядков 6 января, которые также могут нанести дополнительный ущерб репутации Трампа», — предположил эксперт.

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Кроме того, против Трампа могут быть возбуждены уголовные и гражданские дела по факту его попыток отменить результаты президентских выборов и других возможных правонарушений. По мнению политолога, если Трампу удастся пережить потенциальные иски, то он сможет вновь баллотироваться в 2024 году или попытаться стать своего рода «серым кардиналом» в Республиканской партии.

При этом демократам может быть на руку, если Трамп останется в политике. «Стремление Трампа сохранить политическое влияние, например, в вопросе выдвижения кандидатов от Республиканской партии на промежуточные выборы в Конгресс США в 2022 году, может привести к расколу внутри партии. Демократы от этого лишь выиграют», — пояснил Сингх.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов. Сенат оправдал бывшего президента Дональда Трампа.

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