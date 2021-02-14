Мир
 
Последние новости
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в феврале
МВФ подвел итоги миссии на Украине
Футболисты английского клуба решили отказаться от акции BLM
Назван правильный способ смотреть телевизор
Раскрыт неожиданный признак одного из самых опасных видов рака
Смертельные случаи лихорадки Эбола зафиксировали в Гвинее впервые с 2016 года
Стало известно о переживаниях Трампа по поводу импичмента
Подсчитано количество скрытых утечек данных россиян
Во Франции заявили о геополитической победе России благодаря вакцине
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден призвал не ставить под сомнение суть обвинений против Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против бывшего главы государства Дональда Трампа не подлежит сомнению. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден отметил, что, хотя окончательное голосование в сенате не привело к осуждению Трампа, суть обвинений остается в силе. Американский лидер еще раз отметил, что штурм Капитолия является «печальной страницей» в истории США.

Глава США добавил, что в сенате даже те, кто выступал против импичмента Трампу, верят в то, что бывший президент виновен в «постыдном пренебрежении своим долгом», а также несет «практическую и моральную ответственность за провоцирование» насилия во время беспорядков в Вашингтоне.

Ранее Трамп назвал несостоявшийся процесс импичмента еще одной из стадий «величайшей охоты на ведьм» в истории страны. Бывший американский лидер отметил, что еще ни одному президенту США не приходилось проходить через подобное.

13 февраля Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента в рамках импичмента. За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринималась в США впервые.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о переживаниях Трампа по поводу импичмента
Трамп назвал несостоявшийся процесс импичмента «величайший охотой на ведьм»
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту