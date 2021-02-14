Байден призвал не ставить под сомнение суть обвинений против Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против бывшего главы государства Дональда Трампа не подлежит сомнению. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден отметил, что, хотя окончательное голосование в сенате не привело к осуждению Трампа, суть обвинений остается в силе. Американский лидер еще раз отметил, что штурм Капитолия является «печальной страницей» в истории США.

Глава США добавил, что в сенате даже те, кто выступал против импичмента Трампу, верят в то, что бывший президент виновен в «постыдном пренебрежении своим долгом», а также несет «практическую и моральную ответственность за провоцирование» насилия во время беспорядков в Вашингтоне.

Ранее Трамп назвал несостоявшийся процесс импичмента еще одной из стадий «величайшей охоты на ведьм» в истории страны. Бывший американский лидер отметил, что еще ни одному президенту США не приходилось проходить через подобное.

13 февраля Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента в рамках импичмента. За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов.

Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в сенате 9 февраля. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринималась в США впервые.