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В США назвали реального победителя дела об импичменте Трампу

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Реальный победитель дела об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу — действующий президент Джо Байден. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Журналист Джейкоб Хейлбрунн назвал главной причиной такого утверждения то, что если бы процедура судебного обвинения затянулась, Байден не смог бы продвигать свою повестку.

Теперь же у президента нет «непреодолимых препятствий» и он может для «политического благополучия» демократов вплотную заняться законопроектом о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 триллиона долларов, считает колумнист.

Ранее, 13 февраля, за импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов. Сенат оправдал бывшего президента Дональда Трампа.

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