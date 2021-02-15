Названы последствия слушаний по импичменту Трампа

Слушания по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа могут иметь негативные последствия для его взаимоотношений с «истеблишментом» Республиканской партии США. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился профессор Биркбека (Лондонский университет) Роб Сингх.

«Они будут считать его (в частном порядке, даже если они не говорят об этом публично) больше чем когда-либо политической обузой, кем-то, кто наносит серьезный ущерб "бренду" Республиканской партии, затрудняя победу на выборах», — заявил он. При этом эксперт напомнил, что недавние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что 80 процентов сторонников Республиканской партии по-прежнему поддерживают Трампа, а это значит, что на их настроениях слушания в сенате принципиально не скажутся.

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В то же время Сингх предупредил, что последние события создают риск «нормализации» импичмента в США. «Каждая партия может начать считать, что имеет законное право на запуск процедуры импичмента в отношении президента от другой партии вместо того, чтобы использовать это оружие для действительно вопиющих или экстремальных примеров проступков со стороны президента», — пояснил он.

В более широком смысле последние события лишь больше усилили слепую преданность интересам партии и чрезвычайную поляризацию общества. По мнению политолога, Республиканская партия, вероятно, закрепится в качестве популистской, националистической и оппозиционной силы. Это, в свою очередь, подтолкнет демократов к отказу от любых, даже показательных, попыток по выстраиванию межпартийного сотрудничества — вместо этого они просто будут управлять страной по своему усмотрению.

«Столь долгожданное "единство", к которому Байден призывал во время своей инаугурации, по большому счету, закончилось даже не начавшись», — резюмировал эксперт.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов, против выступили 43. Для вынесения обвинительного заключения требовалось 67 голосов из 100. Таким образом, инициатива не набрала необходимого числа голосов. Сенат оправдал бывшего президента Дональда Трампа.