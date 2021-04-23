Известный телеведущий стал соседом Дональда Трампа

Известный американский телеведущий Шон Хэннити (Sean Hannity) приобрел новый дом в городе Палм-Бич, штата Флорида. Комментатор фактически стал соседом бывшего президента США Дональда Трампа, который также проживает в этом районе. Об этом сообщает New York Post.

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Владение Хэннити находится в 2,5 мили (около четырех километров) от имения Мар-а-Лаго Клаб (Mar-a-Lago Club), где на данный момент проживает бывший глава государства. Ведущий заплатил за таунхаус 5,3 миллиона долларов (более 397 миллионов рублей).

Двухэтажный дом с видом на Атлантический океан занимает площадь более пяти тысяч квадратных футов (более 470 квадратных метров). Внутри располагаются несколько спален, ванные комнаты, кухня и гостиная, совмещенная со столовой. На участке также есть патио с бассейном и спуск на пляж. Интерьер дома выполнен в светлых тонах с цветочным орнаментом на стенах.

В феврале 2021 года неизвестный россиянин заплатил за бывший участок Трампа и российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева почти 140 миллионов долларов (на тот момент 10,4 миллиарда рублей). Владение находится в Палм-Бич и занимает площадь в 80 соток. Трамп купил землю в 2004 году, а два года спустя продал ее Рыболовлеву.