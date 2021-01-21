Сын Трампа купил особняк в элитном комплексе и испугал местных жителей

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, купил особняк в элитном комплексе Admirals Cove за 11 миллионов долларов (810 миллионов рублей). Планируемый переезд бизнесмена и его подруги, журналистки Кимберли Гилфойл, в новый дом в марте 2021 года испугал местных жителей. Об этом пишет Daily Mail.

Закрытый клуб Admirals Cove находится рядом с Джупитером, штат Флорида. Членство в нем обойдется в 195 тысяч долларов (14,3 миллиона рублей). За это будущий собственник получает доступ к тренажерным залам, SPA-салону, кортам для тенниса и пиклбола, полю для гольфа, ресторанам, пристани для роскошных яхт и прочим удобствам. Здесь жили, например, такие знаменитости, как певица Селин Дион и барабанщик Bon Jovi Тико Торрес.

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Помимо особняка для пары, Кимберли Гилфойл приобрела еще один дом по соседству за 9,5 миллиона долларов (почти 700 миллионов рублей) для своей семьи. Сообщается, что неподалеку живут пятеро детей бизнесмена от его прошлого брака. Известно, что у Гилфойл также есть 14-летний сын.

Многие резиденты клуба выступили против переезд пары. Один из них назвал это кошмаром. «Я считаю, что их членство принесет дурную славу клубу, навредит нашей репутации и может создать дисгармонию», — заявил другой.

Генеральный менеджер Ассоциации владельцев недвижимости Питер Мур рассказал, что за последние две недели с ним связалось около 30 обеспокоенных человек. Им не нравится поведение Гилфойл во времена работы в Fox News. Также есть много вопросов касаемо уголовных преследований Трампа-младшего по поводу подстрекательств к мятежу.

Однако не все придерживаются столь радикальной позиции. «Я не вижу в этом проблемы. Мы должны быть более терпимыми», — сказала одна из членов Admirals Cove. Другие добавили, что не могут не впустить пару, поскольку те купили дорогую недвижимость, внеся тем самым минимальный платеж. По их мнению, к новичкам стоит относиться гостеприимно.

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