У места встречи Путина и Байдена разместили «зенитки»

Валентина Шварцман

Рядом с местом встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве разместили «зенитки». Их заснял на видео корреспондент «Ленты.ру».

На кадрах ролика, снятого рядом с виллой, где пройдет встреча президентов, видны зенитные орудия «Эрликон GDF-005». Это автоматические компьютеризированные орудия, предназначенные для противовоздушной обороны на небольшой дальности. Они оснащены сдвоенной 35-миллиметровой пушкой и цифровой системой наведения и контроля огня, а целятся с помощью радара и лазерного дальномера. Помимо двух орудий, на видео присутствует и другая военная техника.

Ранее 15 июня сообщалось, что Швейцария ввела ограничения в воздушном пространстве из-за саммита глав государств. Тысячи военных будут обеспечивать их безопасность. Швейцарское правительство одобрило направление тысячи военных в Женеву для помощи властям кантона. Сообщается, что военнослужащие будут охранять иностранные представительства и предоставят женевской полиции воздушный и водный транспорт.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В Белом доме рассказали, что политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.