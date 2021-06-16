Стали известны участники переговоров Путина и Байдена в Женеве

Стали известны новые участники переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве со стороны США. Об этом пишет CNN.

Вместе с американским президентом в Швейцарию прибыли госсекретарь Энтони Блинкен, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, посол США в России Джон Салливан, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, старший директор по России и Центральной Азии в Совете нацбезопасности (СНБ) США Эрик Грин.

По словам источников CNN, официальные лица приступают к переговорам «в надежде, что они могут продлиться намного дольше отведенного им времени».

«Я думаю, мы посмотрим, как ситуация будет развиваться на месте. Это дипломатия в действии», — сказал высокопоставленный чиновник в администрации Байдена.

Кроме Путина, на саммит прибыли глава МИД России Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский посол в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.

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