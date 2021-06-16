Властям Женевы пришлось срочно закупить флаги России и США

Властям Женевы пришлось в срочном порядке закупить флаги России и США, чтобы подготовиться к саммиту стран 16 июня. Об этом пишет газета Tagblatt.

По словам представителей службы безопасности города, флагов, которые уже были в городе, не хватило, поэтому женевским властям пришлось делать дополнительные закупки. Tagblatt подчеркивает, что в Швейцарии надеются на позитивное течение переговоров: издание отмечает, что «гармоничное сочетание американского и российского флагов» можно считать предзнаменованием.

Сумма, которую власти потратили на их приобретение, не оглашается.

ТАСС добавляет, что флагами украшены аэропорт Женевы и главный мост города — Монблан.

Саммит Путина и Байдена станет их первой личной встречей с момента вступления президента США в должность. Как ожидается, она продолжится около пяти часов и начнется в 13:35 по местному времени (14:35 мск). До ее начала политики сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. В 15:55 мск начнется расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегаций, а в 17:40 мск пройдет ее второй раунд.

Планируется, что стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19. По итогам встречи лидеры проведут раздельные пресс-конференции.

Место саммита охраняют военные. Кроме того, там разместили «Эрликон GDF-005» — автоматические компьютеризированные орудия, предназначенные для противовоздушной обороны на небольшой дальности.