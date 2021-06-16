Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву, где пройдут его переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Борт российского лидера приземлился в аэропорту Женевы. Оттуда он направится на виллу Ла-Гранж, расположенную на берегу Женевского озера.

Саммит Путина и Байдена станет их первой личной встречей с момента вступления президента США в должность. Как ожидается, она продолжится около пяти часов и начнется в 13:35 по местному времени (14:35 мск). До ее начала политики сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. В 15:55 мск начнется расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегаций, а в 17:40 мск пройдет ее второй раунд.

Планируется, что стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19. По итогам встречи лидеры проведут раздельные пресс-конференции.

Место саммита охраняют военные. Кроме того, там разместили «Эрликон GDF-005» — автоматические компьютеризированные орудия, предназначенные для противовоздушной обороны на небольшой дальности.