Самолет-разведчик НАТО проследил за полетом Путина в Женеву

Самолет-разведчик НАТО RC-135W Rivet Joint проследил за полетом двух бортов президента России Владимира Путина, направляющихся в Женеву. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Так, самолет, входящий в состав Королевских военно-воздушных сил Великобритании, был замечен неподалеку от президентского Ил-96М-ВПУ, когда тот пролетал над Черным морем.

После этого Rivet Joint повернул в сторону греческого острова Крит, где находится авиабаза Ханья. Самолеты российского лидера продолжили свой полет в сторону Женевы над территорией Румынии.

Ранее 16 июня сообщалось, что самолет Путина вылетел из Москвы в Женеву, где пройдет встреча российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.

Встреча Путина с Байденом начнется в 13:35 по местному времени (14:35 мск). До ее начала политики сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. В 15:55 мск начнется расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегаций, а в 17:40 мск пройдет ее второй раунд.