Путин прибыл на переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер подъехал к месту встречи на автомобиле российского производства Aurus. Он явился раньше, чем его американский коллега.

Встреча пройдет в имении Ла-Гранж, из которого открывается вид на Женевское озеро. Как ожидается, встреча продолжится около пяти часов. После саммита лидеры проведут раздельные пресс-конференции.

Саммит Путина и Байдена станет их первой личной встречей с момента вступления президента США в должность.

Планируется, что стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.