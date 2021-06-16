В Кремле оценили заявление Байдена по возможному вступлению Украины в НАТО

В Кремле оценили высказывание президента США Джо Байдена по возможному вступлению Украины в НАТО. Ранее таких слов не звучало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО», — сказал Песков. Он добавил, что такое высказывание американского президента «новый элемент», и в Москве обратили на него внимание «в полном объеме».

Песков уверен, что, если понадобится, президент Владимир Путин четко обозначит позицию России по этому вопросу на встрече в Женеве.

16 июня в швейцарской Женеве состоится саммит Россия — США. На нем президенты двух стран впервые проведут очную встречу с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.