В Кремле захотели разобрать завалы на встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом нужно разобрать все завалы в сфере двустороннего сотрудничества и проговорить многие вопросы. Его слова передает РИА Новости.

Песков уточнил, что это необходимо для перезапуска рабочих процессов. Представитель Кремля подчеркнул, что повестка дня на саммите президентов двух стран очень обширная.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен назвал саммит российского и американского коллег Владимира Путина и Джозефа Байдена «надеждой мировой политики». Он также добавил, что надеется на прогресс в отношениях России и США после грядущего саммита, а также отметил, что у Женевы налажены «прекрасные контакты» с Москвой, в которых президент особенно ценит искренность.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.