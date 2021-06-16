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В Германии увидели «знак надежды» в грядущей встрече Путина и Байдена

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Фото: Pixabay

Глава Бундестага Германии Вольфганг Шойбле увидел «знак надежды» в грядущей встрече президентов России и США Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Об этом он заявил в интервью немецкой редакционной группе Funke. Его слова приводит ТАСС.

«Мы все рады в лице президента Байдена иметь партнера, который осознает ответственность Соединенных Штатов за то, чтобы мир не утрачивал стабильность», — добавил политик.

Шойбле подчеркнул, что Россия — это «большая и важная страна», с которой следует считаться и сотрудничать на принципах взаимоуважения, в том числе в глобальных вопросах климата, стабильности и борьбы с голодом. При этом необходимо четко высказывать несогласие с Москвой по таким темам, как ситуация в Белоруссии или на Украине, заключил глава Бундестага.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен назвал саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который состоится 16 июня, «надеждой мировой политики». Он также добавил, что надеется на прогресс в отношениях России и США после этой встречи.

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