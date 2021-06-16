Песков заявил о четкости Путина в изложении «красных линий» для России

Президент России Владимир Путин всегда четок в изложении «красных линий» для страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что «в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с президентом США Джо Байденом», Путин, как и всегда, будет четко очерчивать «красные линии», принципиальные для России.

16 июня в швейцарской Женеве состоится саммит Россия-США. На нем президенты двух стран впервые проведут очную встречу с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.