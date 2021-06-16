В Кремле заявили о возможности разговора Путина и Байдена «с глазу на глаз»

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут поговорить с глазу на глаз во время саммита двух стран в Женеве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что если главы государств захотят, они поговорят между собой, так как время переговоров никто не ограничивает.

Саммит Россия — США пройдет 16 июня в Женеве. Президенты двух стран впервые проведут очную встречу с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что главы государств обсудят стратегическую стабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, темы изменения климата и проблемы Арктики. Конфликты на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане и Нагорном Карабахе также стоят в повестке дня.