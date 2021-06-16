Американский чиновник рассказал о подготовке Байдена к встрече с Путиным

Американский чиновник высокого ранга рассказал, что президент США Джозеф Байден тщательно готовится к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится днем 16 июня в Женеве. Его цитирует Telegram-канал «Пул №3».

«Он (Байден — прим. "Ленты.ру") очень готовился к этой встрече. Он изучает вопросы, письменные материалы, он любит докопаться до сути. Это для него очень важно», — рассказал госслужащий. Чиновник также ответил на вопрос, собирается ли американский лидер сказать по-русски «спасибо» или «добрый день». Он отметил, что не слышал, как Байден говорит по-русски.

Ранее президент США заявил, что «всегда готов» к встрече с Путиным. Согласно плану, саммит на вилле Ла-Гранж в Женеве начнется в узком составе в 13:15 по местному времени. В 14:30 стороны в расширенном составе перейдут к переговорам, которые будут состоять из двух частей. Встреча продлится пять часов.

Совместное мероприятие лидеров США и России станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.