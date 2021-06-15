В Женеве придумали коктейль в честь саммита Россия-США

Один из популярных баров Женевы придумал коктейль в честь саммита Россия-США. Авторы напитка Summit Cinémа сравнили встречу двух президентов с остросюжетным кино, которое смотрит весь мир с попкорном, сообщает РИА Новости.

Старший бармен женевского бара Bottle Brothers Разван Кавалу подчеркнул, что для города саммит является важным историческим событием. По его словам, последняя подобная встреча проходила в Женеве в 1985 году. Чтобы отпраздновать значимое событие, было решено создать коктейль.

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Кавалу рассказал, что при создании коктейля бармены вдохновлялись киселем и компотом, а водку взяли за основу напитка — этими ингредиентами представлена российская сторона. Американскую же воплотили в клюкве и карамелизированном попкорне. Коктейль можно попробовать в течение этой недели, а если он станет популярным, то его добавят в основное меню.

Бармен добавил, что попкорн в коктейле обладает особым значением, поскольку мир наблюдает за переговорами в Женеве, как за кино, а смотрение фильмов ассоциируется с этим продуктом. «Было бы круто, если бы Байден или Путин зашли бы в бар и попробовали бы наш коктейль», — заключил Кавалу.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. Предстоящую встречу назвали «надеждой мировой политики».