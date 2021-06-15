Лавров заявил о «шикарном» настроении перед саммитом России и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который прилетел в Женеву для участия в российско-американском саммите, заявил, что у него шикарное настроение накануне переговоров, сообщает ТАСС.

Соответствующий вопрос задали Лаврову журналисты, ожидая его возле отеля Mandarin Oriental, где разместилась российская делегация. Свое настроение глава российского МИД охарактеризовал как «шикарное».

Прибыв в Женеву, Лавров направился сдавать тест на наличие коронавируса. О его результатах он предпочел умолчать: «Вскрытие покажет», — пошутил министр.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Предполагается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки дня, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. В переговорах поучаствуют министры иностранных дел — глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, а также еще пятеро должностных лиц. Встречу не планируют прерывать на обед.