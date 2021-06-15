Мир
 
Последние новости
Стало известно о появлении коронавируса в США в 2019 году
Проценко заявил о рекордном количестве пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Названы сроки одобрения «Спутника V» в Евросоюзе
В Новой Москве задержали подозреваемого в убийстве двух женщин россиянина 
Цена нефти Brent достигла рекордных показателей за два года
В ЕС определили три действия для взаимоотношений с Россией
Олич ушел из ЦСКА через два с половиной месяца после назначения на пост тренера
Дочь Кержакова рассказала о проблемах с психикой
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы
Встречу Путина и Байдена назвали «надеждой мировой политики»
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров заявил о «шикарном» настроении перед саммитом России и США

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который прилетел в Женеву для участия в российско-американском саммите, заявил, что у него шикарное настроение накануне переговоров, сообщает ТАСС.

Соответствующий вопрос задали Лаврову журналисты, ожидая его возле отеля Mandarin Oriental, где разместилась российская делегация. Свое настроение глава российского МИД охарактеризовал как «шикарное».

Прибыв в Женеву, Лавров направился сдавать тест на наличие коронавируса. О его результатах он предпочел умолчать: «Вскрытие покажет», — пошутил министр.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Предполагается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки дня, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. В переговорах поучаствуют министры иностранных дел — глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, а также еще пятеро должностных лиц. Встречу не планируют прерывать на обед.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США понадеялись на возвращение послов после саммита Байдена и Путина
Лавров рассказал об отсутствии ожиданий от встречи Путина и Байдена
МИД рассказал о перспективах работы России и США
Стало известно о возможном присутствии Лаврова на встрече Путина и Байдена