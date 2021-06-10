США понадеялись на возвращение послов после саммита Байдена и Путина

США понадеялись на возвращение американского и российского послов после саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что на встрече политиков речь пойдет об обострении в американо-российских отношениях. CNN указывает, что обострение, в том числе связано с отъездом посла США в России Джона Салливана из Москвы и посла РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова — из Вашингтона. Если дипломаты вернутся в страны, это может наладить их отношения.

Помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан ранее рассказывал CNN, что Вашингтон не думает про саммит как про возможность «указать на что-то». Напротив, там надеются на взаимопонимание и коммуникацию.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать, но вскоре покинул страну.

До этого, в начале апреля, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в глубочайшем кризисе. Он прибыл в российскую столицу для консультаций после скандального интервью Байдена 21 марта.

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