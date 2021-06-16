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Способность России и США жить в напряженных отношениях оценили

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин способны найти общий язык, даже несмотря на напряженные отношения стран. Об этом заявил декан Школы общественных и международных отношений при нью-йоркском Колледже Баруха Дэвид Бердселл в разговоре с ТАСС.

«Я ожидаю, что лидеры двух стран продемонстрируют, что они смогут жить друг с другом в условиях напряженных отношений в ближайшие годы», — пояснил эксперт.

Он также оценил возможность принятия важных соглашений: по мнению Бердселла, политики вряд ли достигнут существенных договоренностей. Однако Путин и Байден могут принять соглашения по другим важным вопросам, в том числе изменению климата, распространению вакцин от коронавируса и контролю над вооружениями.

Встреча президентов США и России 16 июня в Женеве начнется в 13:35 по местному времени (14:35 мск). За 10 минут до начала встречи Путин и Байден сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегаций стартует в 15:55 мск, а в 17:40 мск состоится второй раунд этой встречи.

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