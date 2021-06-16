Помпео предупредил о последствиях отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News заявил, что отказ президента Джо Байдена от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве является проявлением слабости, в то время как коллега главы Белого прибудет на встречу «во всеоружии». Его слова приводит РИА Новости.

«Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах (1,8 или 2,4 метра) от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости», — отметил экс-глава Госдепартамента.

Материалы по теме «У нас нет привычки кого-то убивать» Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ Уравнение безопасности. Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США

Помпео подчеркнул, что за ходом саммита будут следить председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, лидер КНР Си Цзиньпин и другие, которым нельзя показывать слабость, поскольку в противном случае с обеспечением безопасности будет покончено, ее «разнесут в щепки».

Бывший госсекретарь США также заявил, что сам не отказался бы от дебатов с президентом России Владимиром Путиным «в любое время, в любом месте».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена решила не проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным по завершении встречи двух лидеров в Женеве из-за неудачного опыта экс-президента США Дональда Трампа. Предыдущий саммит России и США проходил в 2018 году. По словам сенатора Джона Маккейна, на его памяти «это было одно из самых позорных выступлений американского президента».