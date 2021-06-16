В Кремле сравнили дефицит контактов с США с временами СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил дефицит контактов Москвы и Вашингтона с временами СССР. По его словам, к нынешнему времени дефицит увеличился, его цитирует ТАСС.

«Даже в период советской истории мы никогда не доходили до такого дефицита контактов, дефицита диалога. А сейчас этот дефицит происходит на фоне растущего конфликтного потенциала в мире», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков пояснил, что речь идет о проблеме глобальных конфликтов, проблеме разоружения, стратегической безопасности. В то же время западные страны заняты проблемой климата. По словам пресс-секретаря, для них это сейчас тема номер один.

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Вопросы климаты важны и для России, так как 65 процентов территории страны находится в зоне вечной мерзлоты. «Кто как не две крупнейшие державы — Россия и Америка — должны об этом говорить в интересах всего человечества? А мы не говорим, и это плохо, это и есть низшая точка [двусторонних отношений]», — подытожил представитель Кремля.

12 июня президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и США опустились до низшей точки за последние годы. С его оценкой согласились американский лидер Джозеф Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится 16 июня в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.