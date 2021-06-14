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Россию обвинили в «деградации отношений» с США

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в «деградации отношений» с Вашингтоном. Об этом сообщает MSNBC.

Блинкен также заявил, что отношения двух стран находятся в низшей точке из-за «безрассудных и агрессивных действий» России.

По его словам, для президента США Джо Байдена цель встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заключается в желании сообщить, что Вашингтон хочет более стабильных предсказуемых отношений. Соединенные Штаты к таким готовы и «предпочли бы их», — добавил Блинкен.

Ранее американский президент назвал Путина автократом, отметив, что не уверен в том, что сможет изменить «поведение человека или страны».

Переговоры между Байденом и Путиным намечены на 16 июня и состоятся в вилле Ла Гранж Женеве. Они станут первой встречей двух президентов после вступления Байдена в должность.

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