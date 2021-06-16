Кремль назвал вопрос для совместного решения Путина и Байдена

Президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену предстоит определиться, как быть с главами диппредставительств. Такой вопрос для совместного решения сторон назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, к нынешнему времени дефицит контактов Москвы и Вашингтона увеличился на фоне растущего конфликтного потенциала в мире. Он пояснил, что речь идет о глобальных конфликтах, проблеме разоружения, стратегической безопасности.

10 июня телеканал CNN сообщил, что США понадеялись на возвращение американского и российского послов после саммита Байдена и Путина. Канал указал, что обострение отношений двух стран связано в том числе и с отъездом посла США в России Джона Салливана из Москвы и посла РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова — из Вашингтона. Если дипломаты вернутся в страны, это может наладить их отношения.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления американского президента в должность. Предполагается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности и международной повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.