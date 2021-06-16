Курс рубля отреагировал на встречу Путина и Байдена

На фоне старта встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина курс рубля поднялся на три копейки, после чего опустился на семь копеек, свидетельствуют данные Московской биржи.

С начала суток рубль укрепился на треть процента по отношению к доллару и евро. Накануне вечером он достигал минимума с начала недели, после чего перешел в рост — доллар опускался до 71,87 рубля.

Российская валюта укрепляется весь июнь после подтверждения встречи Путина и Байдена. Участники рынка положительно оценили приостановку введения санкций, ожидая, что стороны смогут договориться.

Также рубль поддерживают нефтяные котировки. В настоящее время они не только отыграли падение из-за пандемии коронавируса, но перешли в рост по сравнению с уровнем конца 2019 года.