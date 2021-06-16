Экономика
 
Последние новости
Началась встреча Путина и Байдена
Стриптизер разделся в телеэфире и удивил ведущих
Французам разрешат снять маски на улице
Пашинян пригрозил уголовными делами против дочки «Газпрома»
Принцу Гарри предрекли облысение и показали его в 50 лет на фото
Взрослый мужчина потерял память и «очнулся в теле новорожденного»
Раскрыта стоимость самого дорогого приобретенного россиянами весной авиабилета
Роберто Карлос сделал прогноз на матч Евро Россия — Финляндия
Два российских подростка по очереди покончили с собой в одном и том же месте
Путин прилетел в Женеву в сопровождении истребителей
Новости партнеров
Прослушать новость

Курс рубля отреагировал на встречу Путина и Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

На фоне старта встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина курс рубля поднялся на три копейки, после чего опустился на семь копеек, свидетельствуют данные Московской биржи.

С начала суток рубль укрепился на треть процента по отношению к доллару и евро. Накануне вечером он достигал минимума с начала недели, после чего перешел в рост — доллар опускался до 71,87 рубля.

Курс доллара от TradingView

Российская валюта укрепляется весь июнь после подтверждения встречи Путина и Байдена. Участники рынка положительно оценили приостановку введения санкций, ожидая, что стороны смогут договориться.

Также рубль поддерживают нефтяные котировки. В настоящее время они не только отыграли падение из-за пандемии коронавируса, но перешли в рост по сравнению с уровнем конца 2019 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Цена нефти Brent достигла рекордных показателей за два года
Курс рубля отреагировал на решение ЦБ
Дерипаска назвал укрепление рубля безумием
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
13:5315 июня

Независимые экологи не нашли загрязнений на реке Колва

07:2314 июня

Российский миллиардер проиграл иск в США об отмене санкций

01:4314 июня

Санкции США против российского госдолга вступили в силу

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
20:5013 июня

Россиянам с низкой зарплатой предложили доплачивать

16:0013 июня

«Большая семерка» решила разобраться с Китаем

14:0813 июня

Джонсон пригрозил Европе новой торговой войной

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
09:2113 июня

Россияне назвали причины обращения за микрозаймом

07:3813 июня

Депутат Госдумы назвала способ снизить цены на товары в России на 20 процентов

06:5013 июня

Россияне захотели получать от государства по 30 тысяч рублей просто так

Россия
На осквернивших мемориал российского летчика школьниц завели дело
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Останки людей нашли в заброшенном гараже возле морга российской больницы
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
В Москве нашли измененный индийский штамм коронавируса
«Целовались до боли в губах»
Как выглядели эротические игры в Российской империи
Песков заявил о четкости Путина в изложении «красных линий» для России
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик НАТО проследил за полетом Путина в Женеву
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
В НАТО заявили о первостепенном значении отношений с Россией
Стало известно о новых санкциях ЕС против Белоруссии
Прогремевший на территории армейской части в Колумбии взрыв попал на видео
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
Все материалы
Бывший СССР
Литва обвинила Белоруссию в гибридных атаках на Европу с помощью мигрантов
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Лукашенко уволил управляющего делами президента
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кочарян допустил столкновения после парламентских выборов в Армении
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России
Все материалы
Экономика
Активы под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысили 4 триллиона рублей
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Родственников и знакомых должников защитят от коллекторов
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Запад поверил в российскую экономику
«Роснефть» запустила сеть аптек на АЗС
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Мартин Палермо
Партнерский материал
Позор, травля и угрозы.
Как «сумасшедший» игрок сборной Аргентины лишил команду шансов на победу
«Бельгийцы ходили пешком»
Три пропущенных гола и ни одного момента — как Россия крупно проиграла Бельгии на старте Евро
Логан Пол и Флойд Мэйуэзер «Это просто бизнес»
Мэйуэзер вышел на ринг против звезды YouTube. Зачем легендарный чемпион превращает бокс в фарс?
«С такой игрой нельзя мечтать о победе»
Чемпионат Европы по футболу стартует через неделю. Чего ждать от сборной России?
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка узнала о многочисленных изменах парня и придумала «дикий способ мести»
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Пенсионерка потеряла все деньги из-за рекламы в социальной сети
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
На картах Google обнаружили разбившийся НЛО в окружении танков
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Ургант высмеял стиль Губерниева после скандала с Бузовой
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении
Все материалы
Honda завершит производство трех моделей
Гениальное сумасшествие: поразительные автомобили Rinspeed
Путешествуем по вселенной маэстро Франка Риндеркнехта
SsangYong раскрыла внешность своего первого электрокара
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
В России началось производство нового Hyundai Creta
Кентавры: невероятные автомобили мотоциклетных брендов
Знакомимся с суперкаром Yamaha и провальным Kawasaki
Китайский кроссовер GAC GS8 получил дизайн в стиле Cadillac
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы