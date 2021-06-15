Цена нефти Brent достигла рекордных показателей за два года

Мировые цены на нефть увеличиваются более чем на 1,5 процента на фоне ожиданий по спросу. Стоимость нефти марки Brent достигла рекордных показателей за два года и поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 21:17 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,56 процента, до 74 долларов за баррель. Стоимость нефти превысила показатель в 74 доллара несколькими минутами ранее. Это случилось впервые с апреля 2019 года.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала на 1,74 процента, до 72,09 доллара за баррель, а днем показатели увеличились только на 0,3 процента.

Ранее в июне цена на нефть Brent взлетела и обновила двухлетние показатели. Ее стоимость превысила отметку в 73 доллара за баррель, что стало рекордом с 20 мая 2019 года.