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Курс нефти взлетел до максимума

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Фото: Nick Oxford / Reuters

В ходе торгов в среду, 9 июня, стоимость эталонного сорта нефти Brent взлетела до максимальных значений за последние два года, а стоимость WTI — до рекорда с октября 2018-го. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В моменте Brent достигала 72,82 доллара за баррель, а WTI — 70,63 доллара. По состоянию на 13:50 они скорректировались до 72,48 и 70,3 доллара соответственно.

Brent от TradingView

Поводом для роста стало сообщения Американского института нефти о сокращении запасов на 2,1 миллиона баррелей за последнюю неделю. По оценкам аналитиков, этот процесс продолжится, особенно на фоне отмены коронавирусных ограничений в развитых странах и, как следствие, значительного роста спроса на бензин.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) вице-премьер России Александр Новак заявил, что цена на нефть может в перспективе достигнуть 200 долларов за баррель, если прекратить инвестировать в новые проекты, как предлагает Международное энергетическое агентство.

В то же время министр энергетики России Николай Шульгинов не верит, что в ближайшие три года стоимость нефти поднимется до 100 долларов за баррель. Однако что будет в отдаленной перспективе, чиновник предсказывать отказался из-за многочисленных неопределенностей.

На фоне роста нефтяных котировок происходит укрепление рубля. По отношению к доллару он вырос до максимума с июля прошлого года.

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