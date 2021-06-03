Названо условие для подорожания нефти до 200 долларов

Вице-премьер России Александр Новак назвал условие, при котором нефть подорожает до 200 долларов за баррель. Об этом он рассказал во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Он считает, что это возможно в случае прекращения финансирования новых нефтепроектов. «Я себе не представляю, что с завтрашнего дня прекращаются инвестиции в новые нефтепроекты. Ну, и что будет? Цены, наверное, будут на нефть 200 долларов, или цены на газ взлетят. Волатильность повысится», — так он прокомментировал недавнее предложение Международного энергетического агентства (МЭА).

Ранее о нефти по 100 долларов рассуждал министр энергетики России Николай Шульгинов. Рост цен до такого уровня он посчитал маловероятным в ближайшие три года. Он уточнил, что, с одной стороны, США ввели стимулирующие меры, и спрос на нефть увеличился, но, с другой стороны, ОПЕК+ продолжает политику балансирования спроса и предложения, так что резких изменений нефтяных котировок ждать неоткуда.

При этом, как выяснилось ранее, экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья рухнул на 15,7 процента в январе-мае 2021 года и составил 85,36 миллиона тонн.