Добыча и продажа российской нефти рухнули

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья рухнул на 15,7 процента в январе-мае 2021 года и составил 85,36 миллиона тонн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК.

Среднесуточный экспорт был на уровне 4,14 миллиона баррелей. При этом российские компании нарастили поставки нефти в Белоруссию на 60,7 процента, продав 5,85 миллиона тонн.

Добыча нефти в России сократилась на 6,3 процента в январе-мае в годовом выражении (до 212,22 миллиона тонн). Среднесуточная добыча составила 10,3 миллиона баррелей. Добыча газа, наоборот, увеличилась. В годовом выражении рост был на 11 процентов (до 325,25 миллиардов кубометров). В мае страна добыли 62,74 миллиардов кубометров, что на 19,6 процента больше по сравнению с аналогичными периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что поставки нефти из России в Китай рухнули на 15,3 процента в апреле этого года. В первые четыре месяца этого года КНР снизила закупки российской нефти на 2,14 процента в годовом выражении. В 2020 году Китай импортировал из России более 83,4 миллиона тонн сырья на 27,6 миллиарда долларов.