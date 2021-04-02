Добыча российской нефти рухнула

Объем добычи нефти и газового конденсата в России рухнул на 10,9 процента (до 125,06 миллиона тонн) в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «‎Интерфакс» со ссылкой на сводку ЦДУ ТЭК.

Среднесуточная добыча была на уровне 10,19 миллиона баррелей. В марте было добыто 43,34 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, что на 9,3 процента ниже показателя марта 2020 года.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ решили повысить добычу нефти. Соглашение предусматривает увеличение добычи сырья в мае на 350 тысяч баррелей в день, в июне — столько же, а в июле — на 450 тысяч баррелей.

Минфин России сообщил, что за минувший год по отношению к началу апреля российский сорт нефти Urals подорожал в два раза — с 29,17 до 63,62 доллара. При этом средняя цена за первый квартал (с января по март) нынешнего года составила 59,8 доллара за баррель против 48,18 доллара годом ранее. Таким образом, рост составил 24,1 процента.