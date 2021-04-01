Российская нефть за год подорожала вдвое

Нефть российской экспортной марки Urals за прошедший год подорожала вдвое, подсчитал Минфин. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным министерства, в марте 2021 года средняя цена барреля Urals равнялась 63,62 доллара, что в 2,2 раза выше аналогичного показателя прошлого года — 29,17 доллара.

При этом средняя цена за первый квартал (с января по март) нынешнего года составила 59,8 доллара за баррель против 48,18 доллара годом ранее. таким образом, рост составил 24,1 процента.

В марте 2020 года участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не смогли договориться о его продлении, что повлекло за собой резкое снижение котировок на топливо на главных мировых биржах.

В дальнейшем сторонам удалось согласовать условия нового договора, который действует до сих пор. В результате этого мировые цены на нефть начали восстанавливаться.