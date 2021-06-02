Названы нажившиеся на пандемии отрасли российской экономики

Лидером по самому быстрому росту доходов в пандемию названа фармацевтическая промышленность. Об этом говорится в исследовании «Метаморфозы пандемии» рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

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В этой отрасли доходы подскочили на 40 процентов в 2020 году. По прогнозам, в 2021-м они увеличатся еще на 16 процентов. Пандемия принесла ряду отраслей российской экономики сверхдоходы, они нажились прежде всего за счет повышения цен. В группу лидеров также попали цветная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

К отраслям, которые предположительно выигрывают от роста цен, отнесена продовольственная розница. Там ожидается увеличение выручки на шесть процентов в этом году. В этой же категории — электроэнергетика, черная металлургия, строительство, добыча металлических руд, телекоммуникации и производство минеральных удобрений.

В пандемию значительно упали, но быстро перешли к восстановлению добыча нефти, машиностроение, непродовольственная розница и добыча кокса. Далее идут добыча угля и сухопутный и трубопроводный транспорт. Медленней всего восстанавливаются

авиаперевозки и строительство коммерческой недвижимости.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы в разы — благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, уверен он.