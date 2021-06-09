Курс доллара рухнул

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 28 июля прошлого года рухнул ниже 72 рублей, после чего незначительно скорректировался, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме американская валюта стоила 71,98, по состоянию на 11:30 она поднялась до 72,08 рубля. Евро также слабеет по отношению к рублю, он опускался до 87,74 рубля, позднее скорректировавшись.

Поводом для укрепления российской валюты является предстоящее заседание совета директоров Центробанка, на котором, как ожидают аналитики, регулятор снова поднимет ключевую ставку.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков ожидает роста на 0,25 процентных пункта, до 5,25 процента, но рынок ожидает более серьезного ужесточения. В целом аналитики полагают, что к осени ставка может вырасти до 6,5 процента.

Поводом для ужесточения денежно-кредитной политики стала растущая инфляции. В мае, по данным Росстата, она впервые за пять лет превысила 6 процентов в годовом выражении. По итогам прошлого заседания ЦБ, где принималось решение о ставке, глава регулятора Эльвира Набиуллина дала понять, что именно обуздание инфляции станет главной задачей.