Доходы России от продажи нефти упали

Доходы России от экспорта нефти в январе-апреле упали на 10,9 процента по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Так, они составили 26,89 миллиарда долларов, следует из отчета Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический объем экспорта российской нефти снизился на 21,9 процента (до 67,016 миллиона тонн). В апреле по сравнению с мартом показатель упал на 22,9 процента в денежном выражении (до 5,89 миллиарда долларов), а в натуральном выражении продажи сырья снизились на 25,2 процента (до 13,54 миллиона тонн).

Доход от экспорта бензина сократился на 10,5 процента (до 996 миллиона долларов). Объемы снизились на 11,5 процента (до 2,08 миллиона тонн). Всего доходы компаний от экспорта нефтепродуктов уменьшились на 0,2 процента (до 20 миллиардов долларов).

Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) получили 1,887 миллиарда долларов (минус 21,3 процента). Физический объем вырос на 13,3 процента (до 22,9 миллиона кубометров).

Добыча нефти в России сократилась на 6,3 процента в январе-мае в годовом выражении (до 212,22 миллиона тонн). Среднесуточная добыча составила 10,3 миллиона баррелей.