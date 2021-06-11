Цена на нефть рекордно взлетела

Цена нефти марки Brent влетела выше 73 долларов за баррель, что стало рекордом с 20 мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:25 по московскому времени цена августовских фьючерсов была ровно 73 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI выросли на 1,28 процента, до 71,19 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что цена на нефть может в перспективе достигнуть 200 долларов за баррель, если прекратить инвестировать в новые проекты, как предлагает Международное энергетическое агентство. Однако министр энергетики России Николай Шульгинов не верит, что в ближайшие три года стоимость сырья поднимется до 100 долларов за баррель.

Доходы России от экспорта нефти в январе-апреле упали на 10,9 процента по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Они составили 26,89 миллиарда долларов.