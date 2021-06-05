Сечин предупредил о дефиците нефти и газа в мире

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что во второй части текущего года мир рискует столкнуться с дефицитом нефти и газа. Об этом сообщает РБК в субботу, 5 июня.

По его словам, с восстановлением мировой экономики ожидается восстановление спроса на энергоресурсы. При этом для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка 17 триллионов долларов, что составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику, рассказал Сечин.

Он указал на убытки ведущих нефтегазовых компаний мира. Так, ведущие американские сланцевые компании потеряли в прошлом году более 60 миллиардов долларов. «Несмотря на начавшееся восстановление цен на нефть, отрасль не смогла выбраться из убытков», — констатировал он.

26 мая вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия оценивает текущий дефицит на рынке нефти в один миллион баррелей в сутки.

В марте президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил о риске дефицита предложения нефти и газа на мировом нефтяном рынке в ближайшие пять лет. По его словам, это связано с недостаточным объемом инвестиций в добывающую отрасль.