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Сенатор ответил на опасения США насчет милитаризации Арктики Россией

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Арктика является для России территорией мира, и проводимое нашей страной укрепление безопасности региона имеет своей целью только защиту суверенитета. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости.

«[Мы] делаем то, что делал СССР. Никакой милитаризации это не означает, Арктика для нас зона мира, мы лишь стремимся обеспечить безопасность своей страны», — заявил сенатор.

Парламентарий добавил, что Россия открыта к сотрудничеству с любыми странами, в том числе и в Арктике. По его словам, «это особенно важно с учетом перспектив Северного морского пути».

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации, подводя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что США опасаются «милитаризации» Арктики Россией.

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