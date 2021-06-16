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Путин ответил на опасения США в вопросе милитаризации Арктики

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом вопрос действий государств в Арктике. Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с Байденом в Женеве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран. (...) И вот эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации [региона] не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Мы же не делаем ничего там такого, чего не было в Советском Союзе», — ответил на опасения американской стороны российский лидер. Он добавил, что Россия восстанавливает некогда утраченную инфраструктуру.

Также Путин отметил, что не видит никакой озабоченности со стороны США в этом вопросе. «Напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать и должны сотрудничать по этому направлению», — заключил президент.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что арктическую территорию России будут защищать беспилотники-невидимки.

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