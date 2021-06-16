Арктику защитят беспилотники-невидимки

Арктическую зону России защитят беспилотники-невидимки в виде непроницаемого радарного заслона. Об этом заявили источники в Минобороны «Известиям».

В ведомстве сообщили, что на Чукотке и Камчатке в начале лета прошли уникальные учения по обнаружению дронов — они были расположены на материке, архипелагах и острове Врангеля. Российские войска обнаружили группы малозаметных беспилотников, которые выполняли полеты на разных высотах.

«Остров Врангеля — это северо-восток Арктики, а у американцев сейчас принят ряд стратегических документов о наращивании своего военного присутствия в данном регионе», — отметил военный эксперт Василий Кашин.

Он добавил, что американцы используют несколько типов разведывательных беспилотников, поэтому в России должны уметь их обнаруживать.

По словам бывшего заместителя главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерала-лейтенанта Айтеча Бижева, военное руководство России восстанавливает радиолокационную систему (РЛС), которая была развернута в советское время на дальневосточном арктическом побережье. Он отметил, что РЛС воссоздается с улучшенным качеством и боевыми возможностями.

Ранее на Северном флоте начались учения по защите арктических рубежей России в Баренцевом море. Для этого задействованы береговые соединения, более 20 военных кораблей и подводных лодок. Также ислоьзуется около десяти самолетов и вертолетов.