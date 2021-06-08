В России начались учения по защите Арктики

На Северном флоте начались учения по защите арктических рубежей России в Баренцевом море, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«На различных этапах учения однородные и разнородные тактические группы будут отрабатывать совместные действия, взаимодействовать с авиацией, решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и различных средств воздушного поражения, противодействовать корабельным группировкам "противника"», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В учениях будут задействованы береговые соединения, более 20 военных кораблей и подводных лодок. Также планируется использовать около десяти самолетов и вертолетов.

Ранее сообщалось, что российский флот подготовится к защите экономической деятельности в Мировом океане и в Арктике. По словам адмирала Николая Евменова, в силу вступили новые документы ВМФ, которые касаются организации подготовки и применения Военно-морского флота. Их внедрят в практику летом.