Северный флот отработал уничтожение подлодок противника в Арктике

Военнослужащие Северного флота в ходе учений в Арктике отработали уничтожение подлодок противника и другие противолодочные задачи в ближней морской зоне, сообщила пресс-служба флота.

В поиске и слежении за подводным противником в Баренцевом море участвовали малые противолодочные корабли «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ. Их условным врагом была дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил.

«Моряки-противолодочники отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков противолодочной авиации, которые выполнили постановку барьеров из гидроакустических буев в морских полигонах боевой подготовки флота», — говорится в публикации.

Экипажи противолодочных кораблей отработали совместное маневрирование и уклонение от торпеды, а также условно применили оружие по подводному неприятелю.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что белый медведь чуть не сорвал уникальный маневр со всплытием подводных лодок в Заполярье. Это произошло 26 марта, когда во время учений три российские атомные подводные лодки впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда.