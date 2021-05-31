Российский флот подготовится к защите Арктики

Флот России в летний период обучения будет готовиться к защите экономической деятельности в Мировом океане и в Арктике. Об этом заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Николай Евменов на Военном совете Военно-морского флота, передает ТАСС.

Адмирал добавил, что в силу вступили новые документы ВМФ, которые касаются организации подготовки и применения Военно-морского флота. Их внедрят в практику летом. Сообщается, что заседание Военного совета ВМФ по традиции состоялось в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства.

«Одной из ключевых задач Военно-морского флота в летнем периоде обучения станет подготовка сил и войск флотов и Каспийской флотилии к совместным действиям в составе объединенных группировок сил», — сказал Евменов.

Ранее в США назвали готовый к войне корабль ВМФ России – им оказался многоцелевой фрегат «Маршал Шапошников». Американский журнал «The national interest» считает основным оружием корабля ракеты «Калибр-НК» и Х-35. Также в издании заявили, что в перспективе фрегат получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».